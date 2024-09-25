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السياسية

انعقاد أول محادثات وزارية بين كوريا الجنوبية وكوبا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية

Write: 2024-09-25 15:59:13

انعقاد أول محادثات وزارية بين كوريا الجنوبية وكوبا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية

Photo : KBS News

عقدت كوريا الجنوبية وكوبا أول محادثات بين وزيريْ الخارجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأجرى وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" محادثات مع نظيره الكوبي "برونو رودريغيز" أمس الثلاثاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يكشف الجانبان عن تفاصيل المحادثات إلا صورة للوزيرين وهما يجلسان وجها لوجه، وذلك ضمن تدابير كوبا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كوريا الشمالية.

وتبين أن الوزيرين الكوري والكوبي ناقشا القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك تبادل إنشاء السفارات.

وكانت كوريا الجنوبية وكوبا قد تبادلتا رسائل دبلوماسية رسمية في نيويورك يوم الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، واتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية.

ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، فإن البلدين يتخذان خطوات لفتح السفارات في غضون هذا العام.
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