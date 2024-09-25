بنك التنمية الآسيوي يحافظ على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري عند 2.5%

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أبقى بنك التنمية الآسيوي على توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام، عند 2.5%.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء إن بنك التنمية الآسيوي توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.5%، وهي نفس توقعاته في شهر يوليو الماضي، وذلك نتيجة لزيادة صادرات كوريا الجنوبية، خاصة أشباه الموصلات والسيارات.وتتوافق توقعات البنك الآسيوي مع أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي ومعهد التنمية الكوري، بينما تتجاوز توقعات البنك المركزي الكوري البالغة 2.4%.وكان بنك التنمية الآسيوي قد رفع في شهر يوليو الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.2% إلى 2.5%.كما توقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% في العام القادم.