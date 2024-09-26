منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري

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قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.5%.وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن توقعاتها الفصلية للاقتصاد، أمس الأربعاء، حيث أجرت تخفيضا بمقدار عُشر نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في يوليو.وكانت المنظمة قد رفعت في مايو توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.6%، بعد أن نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.3% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. ولكن يبدو أنها عدلت تلك التوقعات بسبب انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني.وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في العام القادم عند 2.2%.كما خفضت المنظمة الدولية توقعاتها للتضخم لهذا العام إلى 2.4%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في يوليو.