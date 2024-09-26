سيول تستدل بصفقات الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو على قصور مجلس الأمن

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" إن مجلس الأمن الدولي كشف عن "أوجه قصوره" في حل النزاعات الدولي، وضرب مثالا على ذلك صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تنتهك قرارات المجلس.وأدلى الوزير "جو" بهذه التصريحات خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول قيادة السلام، أمس الأربعاء، حيث دعا إلى بذل جهود لمعالجة الأسباب الأساسية للنزاعات الإقليمية والعالمية.وحث الوزير "جو" كوريا الشمالية وروسيا على الامتثال لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تجارة الأسلحة بين البلدين تعتبر مثالا رئيسيا على فشل مجلس الأمن في أداء دوره.وقال إن العديد من التحديات الإنسانية الراهنة، بدءا من الفقر وأزمة اللاجئين، وحتى تخصيص الموارد، مرتبطة بالأمن والتنمية، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات.ودعا أيضا إلى اتباع نهج متكامل ومتسق يربط المساعدات الإنسانية والتنمية بالسلام والأمن من أجل معالجة الأسباب الجذرية.