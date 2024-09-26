الصين تختبر صاروخا عابرا للقارات في المحيط الهادئ لأول مرة منذ 44 عاما

Photo : YONHAP News

قالت الصين إنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهادئ أمس الأربعاء.وأوضح تقرير نشرته وكالة "شين خوا" الصينية للأنباء، التي تديرها الدولة، أن القوات الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا في الساعة 8:44 صباحا، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة محددة في أعالي البحار في المحيط الهادئ. ومع ذلك، لم تذكر الوكالة تفاصيل عن ذلك الصاروخ، بما في ذلك مساره والموقع الدقيق لسقوطه.ووفقا للتقرير، كان الإطلاق جزءا من التدريب السنوي الروتيني للقوات الصاروخية، وركز على اختبار أداء الأسلحة والمعدات.وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أخطرت الدول ذات الصلة مسبقا بهذا الاختبار، مؤكدة أن الإطلاق لم يستهدف دولة معينة، وتم إجراؤه بما يتماشى مع القوانين والممارسات الدولية.ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ، فإن تجربة الصين أمس الأربعاء لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه المحيط الهادئ، هي الأولى منذ 44 عاما.