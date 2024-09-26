الرئيس يون يرفض الرد على أسئلة حول تقرير عن وفاة جندي مشاة البحرية

Photo : YONHAP News

لم يرد الرئيس "يون صوك يول" على الاستفسارات حول الشائعات التي تفيد بأنه غضب بشدة بسبب تقرير البحرية حول وفاة العريف "تشيه سو غُن".وتم الكشف أمس الأربعاء خلال جلسة الاستماع الثامنة في محاكمة العقيد "باك جونغ هون"، الذي قاد التحقيقات في وفاة "تشيه"، أن "يون" لم يرد على الاستفسارات المكتوبة التي أرسلها المستشار القانوني لـ"باك".ويحاكم "باك" بتهمة العصيان والتشهير برئيسه.وفي الاستفسارات، سأل المستشار الرئيس عما إذا كان قد قال إنه من الخطأ توجيه اتهامات جنائية لقائد الفرقة الأولى في سلاح مشاة البحرية "إيم صونغ غُن"، وما إذا كان قد تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" يوم 31 يوليو، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي تحدثا عنه.وفي بيان صدر باسم كبير المساعدين الرئاسيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال مساعدو "يون" إنه لا يمكن الرد على الأسئلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.