رئيس الوزراء يقول إن التراجع عن الإصلاح الطبي سيكون تقصيرا في أداء الواجب

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أكد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" مجددا على أن الحكومة ستمضي قدما في إصلاح نظام الرعاية الصحية، وأنه ليس لديها أي نية للتراجع.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في المجمع الحكومي في "سيجونغ" أمس الأربعاء، قال "هان" إن التراجع عن الإصلاحات الطبية سيشكل تقصيرا في أداء الواجب بموجب الدستور.ونفى "هان" الادعاءات بأن الحكومة تسعى إلى إجراء تغييرات دون أي بحث مسبق، مشددا على أنها وضعت في الاعتبار جميع المتغيرات قبل قرار زيادة حصص القبول في كليات الطب. وقال إن هذه المتغيرات تشمل حقيقة أن السكان يتقدمون في السن وأن الطلب على الخدمات الطبية سيتصاعد في السنوات القادمة.ومع ذلك، أضاف أن الحكومة ستجري مشاورات مع المجتمع الطبي في حالة تقديم مقترح قائم على أساس علمي، مؤكدا أن الحكومة قد تعيد النظر في حصص القبول للعام الدراسي 2026 ولكن ليس لعام 2025.