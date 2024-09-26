السياسية كوريا الجنوبية وصربيا تطلقان محادثات بشأن اتفاقية للمشاركة الاقتصادية

بدأت كوريا الجنوبية وصربيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية للمشاركة الاقتصادية.



وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الوزير "تشونغ إين كيو" ونظيره الصربي "توميسلاف موميروفيتش" سيطلقان محادثات رسمية في سيول سعيا لإبرام اتفاقية التجارة الثنائية.



وبذلك ستصبح صربيا الغنية بالموارد المهمة مثل الليثيوم والزنك، أول دولة من دول البلقان في أوربا تسعى كوريا الجنوبية إلى إبرام مثل هذه الاتفاقية معها.



وقال "تشونغ" إن عام 2024 هو عام ذو مغزى بالنسبة للبلدين، حيث يصادف الذكرى الخامسة والثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وأعرب عن أمله في أن تفتح الاتفاقية المرتقبة حقبة جديدة للتعاون الثنائي.



وأعرب أيضا عن أمله في أن يوسع البلدان التعاون في مجالات مختلفة مثل السيارات والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والطاقة النووية.



وتُعد اتفاقية المشاركة الاقتصادية أقل مستوى من اتفاقيات التجارة الحرة، لكنها تتضمن عناصر مماثلة لفتح الأسواق مثل إلغاء التعريفات الجمركية.