الحكومة الكورية تعرب عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحركة حزب الله اللبنانية.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس الأربعاء إنها تشعر بقلق عميق إزاء الوضع المتفاقم بسرعة في الشرق الأوسط، مع تصاعد الهجمات بين إسرائيل وحزب الله والزيادة السريعة في عدد الضحايا المدنيين.ودعت الحكومة الكورية إلى التقيد الصارم بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني، لضمان سلامة المدنيين، كما حثت جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع.وقد تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط مع قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، ورد حزب الله بصاروخ باليستي استهدف مقر وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، "موساد"، في تل أبيب.