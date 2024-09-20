مجلة تايم آوت تختار منطقة صونغ سو الكورية كرابع أجمل الأحياء في العالم

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احتلت منطقة "صونغ سو" في العاصمة الكورية سيول المركز الرابع ضمن قائمة أجمل الأحياء في العالم التي أعدتها المجلة البريطانية البارزة عن السفر والثقافة "تايم آوت".وكشفت المجلة عن قائمتها بأجمل 38 حيا على مستوى العالم لهذا العام أمس، حيث وضعت منطقة "صونغ سو" الكورية في المركز الرابع.وأوضحت "تايم آوت" أن تلك المنطقة كانت مركزا لصناعة الجلد والطباعة والأحذية في الماضي، لكنها تحولت إلى أكثر الأحياء ابتكارا في مدينة سيول، مشيرة إلى أنه كان يطلق عليها اسم "بروكلين سيول"، وأنها مليئة بمستودعات الطوب الأحمر والمصانع القديمة وحاويات الشحن، كما تستضيف حاليا عددا من المقاهي الحديثة ومحلات الملابس والمراكز الفنية.وأضافت المجلة أن تلك المنطقة تشهد إ"عرض سيول لطائرات الدرون"، وهو فعالية للأضواء في جزيرة "طوك" في منتزه نهر "هان"، خلال الربيع والخريف سنويا.يذكر أن مجلة "تايم آوت" ظلت تختار أكثر الأحياء الرائعة على مستوى العالم سنويا منذ عام 2018.