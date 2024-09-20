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السياسية

الأحزاب السياسية تناقش 70 قانونا في البرلمان اليوم

Write: 2024-09-26 14:16:46Update: 2024-09-26 14:53:25

الأحزاب السياسية تناقش 70 قانونا في البرلمان اليوم

Photo : YONHAP News

ستعقد  الأحزاب  السياسية الكورية  من  المعسكرين الحاكم  والمعارضة  جلسة  برلمانية  اليوم  لمناقشة  حوالي  70  مشروع  قانون  خاصا  بمعيشة  الشعب  وغير  مثيرة  للجدل،  منها  مشروع  قانون  منع  التزييف العميق،  ومشروع  قانون  تمديد  إجازة  الرعاية  الوالدية. 
وتأتي  هذه  الجلسة بناء  على  اتفاق  بين  الأحزاب السياسية  منذ  بداية  أعمال  الدورة البرلمانية  الـ22،  لأول  مرة  بعد  مرور  حوالي  شهر  على  مناقشة  58  مشروع  قانون  آخر،  بما  في  ذلك  مشروع  قانون  التمريض،  ومشروع القانون  الخاص  بالاحتيال في  إيجار  المنازل، وذلك  خلال  الجلسة البرلمانية  التي  عقدت  يوم  28  من  شهر  أغسطس  الماضي. 
وتتضمن  مشروعات  القوانين المطروحة  على  جلسة  اليوم  تعديلا على  قانون  معاقبة العنف  الجنسي،  ينص  على  أن  أي  شخص  يمتلك  أو  يشاهد  مواد  استغلالية  جنسية  مزيفة  سيكون  عرضة  للسجن  لمدة  تصل  إلى  3  أعوام،  أو  دفع  غرامة  تصل  إلى  30  مليون  وون،  وتعديلا آخر  على  قانون  منع  العنف  الجنسي،  وحماية ضحاياه  ودعم  تعافي  الضحايا  كمسؤولية وطنية.  
ومن  المتوقع أن  تناقش  جلسة  اليوم  أيضا  تعديل  "قانون المساواة  في  العمل  بين  الجنسين ودعم  التوفيق  بين  العمل  والأسرة"،  بهدف  زيادة  مدة  إجازة  رعاية  الأبناء  من  عامين  إلى  3  أعوام، وإجازة  الرعاية  الوالدية من  10  أيام  إلى  20  يوما. 
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