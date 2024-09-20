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السياسية

إطلاق المجلس الوطني الكوري للذكاء الاصطناعي

Write: 2024-09-26 14:18:13Update: 2024-09-26 14:53:56

إطلاق المجلس الوطني الكوري للذكاء الاصطناعي

Photo : KBS News

تم  إطلاق  المجلس الوطني  الكوري  للذكاء الاصطناعي  ليقوم  بدور  رئيسي  في  رسم  سياسات الذكاء  الاصطناعي  في  كوريا  الجنوبية. 
وأعلن  الرئيس  "يون صوك  يول"  عن  إطلاق  المجلس اليوم،  حيث  أكد  على  أن  مصير  الدولة يعتمد  على  الذكاء الاصطناعي،  وأعرب  عن  نيته  تكريس  قصارى  الجهود لتحويل  كوريا  إلى  ثالث  أكثر  الدول  قوة  في  هذا  المجال  على  مستوى  العالم. 
وقال  الرئيس  إن  حكومته  ستنشيء مركزا  وطنيا  لحوسبة الذكاء  الاصطناعي  باستثمارات عامة  وخاصة،  موضحا  أن  هذا  المركز  سيقوم  بدور  البنية التحتية  الرئيسية  للبحث  والتطوير  وتنمية الصناعة  ذات  الصلة. 
كما  تعهد  الرئيس يون  بتحسين  القيود ذات  الصلة  حتى  لا  تعرقل  الابتكار،  مع  الحفاظ  على  القيم  الرئيسية، بما  في  ذلك  حماية  الخصوصية. 
ومن  المتوقع  أن  يتكون  المجلس الجديد  من  10  أعضاء  حكوميين على  مستوى  وزير،  بالإضافة  إلى  30  خبيرا  مدنيا،  ليقوم  بدور  في  التشاور  واتخاذ القرارات  بشأن  السياسات الشاملة  للذكاء  الاصطناعي. 
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