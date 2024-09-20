29.6 تريليون وون نقصا في الإيرادات الضريبية الكورية هذا العام

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قالت الحكومة الكورية إن الإيرادات الضريبية لهذا العام انخفضت بأكثر من 6 تريليونات وون بالمقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 337 تريليونا و700 مليار وون، وهو ما يمثل نقصا بمقدار 29 تريليونا و600 مليار وون بالمقارنة بميزانية هذا العام.وكانت كوريا قد شهدت في العام الماضي أيضا نقصا في الإيرادات الضريبية بأكثر من 56 تريليون وون، وهو ما يعني استمرار نقص الإيرادات الضريبة لعامين متتاليين. وأوضحت الحكومة أن سبب زيادة حجم الانخفاض في الإيرادات الضريبية على نحو أكبر مما كان مُتوقعا، يرجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في ضرائب الشركات هذا العام نتيجة لانكماش التبادلات التجارية العالمية والركود في صناعة أشباه الموصلات خلال العام الماضي.وقالت إن الانخفاض في الضرائب المتعلقة بالأصول والممتلكات، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال، كان نتيجة لتباطؤ المعاملات العقارية.وحول كيفية التعامل مع نقص الإيرادات الضريبية، قالت الحكومة إنها ستقوم بتعظيم استغلال المصادر المالية المتوفرة في صناديقها، وعدم استخدام ميزانيات المشروعات غير القابلة للتنفيذ في غضون هذا العام.وأضافت أنها ستعد تدابير متنوعة للاستجابة بشكل ملموس لهذه الأوضاع من خلال التشاور مع البرلمان.