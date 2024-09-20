كوريا تصدر تأشيرات جديدة للأجانب ذوي المواهب الممتازة

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إصدار نوع جديد من تأشيرات الدخول للأجانب، باسم "تأشيرة الدرجة الأولى"، من أجل استقطاب ذوي المواهب الممتازة في المجالات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، استعدادا لزيادة عدد الأجانب المقيمين لفترة طويلة في البلاد إلى مستوى 3 ملايين.جاء ذلك في الخطة الجديدة لسياسة الهجرة التي كشفت عنها وزارة العدل الكورية، حيث أوضحت أنها ستقوم بتسهيل الهجرة والإقامة للموهوبين وأسرهم من خلال إصدار تأشيرات الدرجة الأولى، من أجل استقطاب ذوي المواهب الممتازة في المجالات المتقدمة مثل روبوتات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم وعلوم الفضاء. وأضافت أنها ستصدر أيضا تأشيرة باسم "أحلام الشباب" من أجل تعزيز التبادلات الشبابية وتعزيز الشباب المحبين لكوريا، من خلال تقديم فرص عمل في كوريا للشباب من الدول الشريكة الرئيسية والدول التي كانت قد شاركت في الحرب الأهلية الكورية.وتخطط الوزارة أيضا لإنشاء هيئة تشاورية مشتركة من القطاعين العام والخاص من أجل رسم سياسات تأشيرات العمل لاستيعاب الطلب في المجتمع الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة تنفيذ سياسات هجرة مناسبة لمختلف المناطق المحلية حتى تستقطب هذه المناطق القوى العاملة الأجنبية المناسبة لها.وبالتوازي مع زيادة ضرورة التكامل الاجتماعي الناتجة عن زيادة عدد الأجانب المقيمين في البلاد، ستقوم الوزارة بتوفير دورات للتكامل الاجتماعي للأجانب المقيمين في كوريا لفترة طويلة.وتتوقع الحكومة الكورية أن تؤدي هذه الخطة الجديدة إلى جذب أكثر من 100 ألف من القوى العاملة المتخصصة والمهنية خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما سيمثل أساسا للقدرات التنافسية للصناعات الرئيسية الكورية.