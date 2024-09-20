موسكو تؤكد دعمها لبيونغ يانغ في قضية نزع السلاح النووي

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وصف وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" فكرة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بأنها "قضية مغلقة"، قائلا إن موسكو تقف مع بيونغ يانغ ضد واشنطن وحلفائها.ووفقا لوكالة "رويترز" ووكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أدلى "لافروف" بهذه التصريحات أمس الخميس ردا على سؤال على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.وقال الوزير إن روسيا ستقف إلى جانب كوريا الشمالية في مقاومة ما تسميه الولايات المتحدة "الردع النووي الموسع" مع كوريا الجنوبية واليابان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ووصف "لافروف" نهج الولايات المتحدة بأنه "تهديد حقيقي وخطير للغاية للأمن الإقليمي"، ونُقل عنه قوله إن مصطلح "نزع السلاح النووي" عند تطبيقه على كوريا الشمالية يفقد كل معنى له.وأعرب عن معارضته لما وصفه بفرض عقوبات "لا معنى لها" على كوريا الشمالية من قبل الدول الغربية، وقال إن موسكو ستقف إلى جانب بيونغ يانغ في مواجهة "العدو المشترك" و"ستعزز باستمرار الصداقة والتعاون" مع بيونغ يانغ.