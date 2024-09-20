سيول وطوكيو تستأنفان محادثات تنمية الموارد البحرية المشتركة

Photo : KBS

ستعقد كوريا الجنوبية واليابان اليوم الجمعة محادثات لمناقشة التطوير المشترك للجرف القاري تحت الماء، والذي يعتقد أنه يحتوي على مخزون من النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وهو أول اجتماع من نوعه منذ ما يقرب من 4 عقود.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن اللجنة المشتركة التي أنشئت بموجب اتفاقية منطقة التنمية المشتركة بين البلدين في عام 1974 ستعقد اجتماعها السادس اليوم الجمعة في طوكيو.وكان الاجتماع الخامس للجنة قد عُقد في عام 1985.وسيرأس محادثات اليوم الجمعة "هوانغ جون شيك"، المدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، و"أكيهيرو أوكوتشي" نائب المدير العام للشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية.وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد وقعتا على اتفاقية منطقة التنمية المشتركة في عام 1974 لمتابعة الاستكشاف والتطوير المشترك للقسم 7 من الجرف القاري في بحر الصين الشرقي.وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الجانبين سيشاركان في محادثات شاملة حول تنفيذ اتفاقية منطقة التنمية المشتركة.