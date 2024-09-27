نزاع بين الأحزاب حول المرشحين لمنصب المفوض الدائم لحقوق الإنسان

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وافق البرلمان الكوري على مرشح أوصى به معسكر المعارضة لشغل منصب المفوض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما رفض مرشحا مدعوما من المعسكر الحاكم.وخلال جلسة عامة عقدت أمس الخميس، صوّت البرلمان بأغلبية 173 صوتا مقابل 119 صوتا ضد اقتراح بتعيين المحامي "هان سوك هون" في هذا المنصب، وبدلا من ذلك صوّت المجلس بأغلبية 281 صوتا مقابل 14 صوتا لصالح نائبة وزيرة الأسرة السابقة "لي سوك جين".واحتجاجا على ذلك، خرج نواب حزب قوة الشعب الحاكم من القاعة العامة دفعة واحدة، مما أدى إلى تعطيل الجلسة لفترة وجيزة.ويشغل "هان" منصب مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2021، بينما شغلت "لي" منصب نائبة وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة في عهد الرئيس السابق "مون جيه إين".وتتألف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 4 مفوضين دائمين، بمن في ذلك الرئيس، و7 مفوضين، ويعمل جميعهم لمدة 3 سنوات.