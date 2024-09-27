القطاع الخاص يستثمر 65 تريليون وون في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2027

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قالت الحكومة الكورية إن القطاع الخاص سوف يستثمر 65 تريليون وون في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأربع القادمة اعتبارا من هذا العام، أي ما يقرب من 49 مليار دولار أمريكي.وكشف السكرتير الرئاسي الأول للعلوم والتكنولوجيا "بارك سانغ اوك" عن هذه الخطة أمس الخميس عند إطلاق اللجنة الرئاسية المعنية بالذكاء الاصطناعي.وقال "بارك" إن الحكومة ستقدم الدعم، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، لزيادة تنشيط استثمارات القطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي.وعلى وجه الخصوص، قال "بارك" إن الحكومة والقطاع الخاص سيضخان تريليوني وون لبناء مركز حوسبة وطني للذكاء الاصطناعي، ضمن الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية للحوسبة.وأوضح بارك أن الحكومة تستهدف من خلال ذلك المركز زيادة وحدة المعالجة الرسومية للقطاعين الصناعي والبحثي بمقدار 15 ضعفا بحلول عام 2030.