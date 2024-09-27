النائب العام يتلقى إحاطة عن التحقيقات في قضية الحقيبة الفاخرة

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أبلغ رئيس مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية "لي تشانغ سو" النائبَ العام "شيم او جونغ" بنتائج التحقيقات المتعلقة بالسيدة الأولى فيما يسمى بقضية الحقيبة الفاخرة.وقالت مصادر قانونية إن "لي" قدم التقرير أمس الخميس، وأخبر "شيم" أن السيدة الأولى "كيم كيون هيه" لا ينبغي أن تواجه أي تهم لقبولها حقيبة يد باهظة الثمن من القس الأمريكي الكوري "تشيه جيه يونغ" في سبتمبر 2022، كما أخبر النائب العام أن "تشيه" يجب ألا يواجه اتهامات أيضا.وفي الشهر الماضي، وبعد تحقيق استمر قرابة 4 أشهر، أبلغ فريق في مكتب النيابة العامة في سيول النائب العام آنذاك "لي وان صوك" بأنه لا ينبغي توجيه اتهامات جنائية لـ"كيم" أو "تشيه" بشأن الحقيبة الفاخرة. ومع ذلك، أحال "لي" القضية إلى لجنة مراجعة التحقيقات التابعة للنيابة العامة بعد ظهور جدل، حيث أشار البعض إلى أن النيابة العامة أظهرت معاملة تفضيلية للسيدة الأولى في عملية الاستجواب.وقد أوصت اللجنة، التي ضمت 15 خبيرا خارجيا، بعدم توجيه الاتهام إلى "كيم" في أي من التهم الست التي تم النظر فيها، لكنها أوصت بتوجيه اتهامات للقس بموجب قانون التحريض غير اللائق والكسب غير المشروع.وسوف يتم الإعلان عن القرار النهائي بشأن هذه القضية الأسبوع القادم إذا وافق النائب العام على تقييم الفريق.