مستشار الأمن القومي السابق لترامب يحث كوريا الجنوبية على زيادة الإنفاق الدفاعي

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حث "روبرت أوبراين"، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، كوريا الجنوبية على زيادة إنفاقها الدفاعي بدرجة كبيرة.وأعرب "أوبراين" عن وجهة نظره هذه أمس الخميس في منتدى حول التهديدات الأمنية من الصين، والذي استضافه معهد "أمريكان إنتربرايز"، الذي يقع مقره في واشنطن.وشدد مستشار الأمن القومي السابق على ضرورة أن ترفع سيول ميزانيتها الدفاعية إلى ما بين 3% و3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن اليابان زادت ميزانيتها الدفاعية بقدر كبير، بينما تنفق كوريا الجنوبية 2.5% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.وقال "أوبراين" أيضا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "العودة إلى اللعبة النووية"، موضحا أنه ليست الصين وروسيا فقط اللتين تطوران برامج نووية، بل وكذلك إيران وكوريا الشمالية.وفي معرض حديثه عن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أشاد "أوبراين" بإدارة "بايدن" لعقد قمة "كامب ديفيد" في عام 2023، لكنه قال إن إدارة "ترامب" هي التي وضعت الأساس لتلك القمة.