تدهور معنويات الشركات الكورية في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي

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تدهور مؤشر معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وسط المخاوف من أن تشهد الدول الكبرى تباطؤا اقتصاديا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 91.2 نقطة في سبتمبر، بانخفاض 1.3 نقطة عن الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 1.9 نقطة على أساس شهري لتصل إلى 90.9 نقطة في سبتمبر.وتراجعت قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، والتي تشمل المطاعم ومتاجر البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 91.4 نقطة.وقال البنك المركزي إن معنويات الشركات تراجعت بسبب المخاوف من الركود في الاقتصادات الكبرى.ومن ناحية أخرى، استقرت توقعات المؤشر لشهر أكتوبر عند 92.6 نقطة، بانخفاض 0.1 نقطة عن الشهر السابق.