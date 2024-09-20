سيول تدعم البيان الداعي لوقف إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن ترحيبها ودعمها للبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة و10 من حلفائها أول من أمس الأربعاء، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فورا بين إسرائيل وحزب الله.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن سيول ترحب بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوربي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا ولمدة 21 يوما عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.وحثت وزارة الخارجية الكورية الأطراف ذات الصلة على قبول اقتراح وقف إطلاق النار بشكل فوري، وبذل جهود مستمرة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" مقترحات من الولايات المتحدة وحلفائها العشرة لوقف إطلاق النار.وقال "كاتس" في بيان نشره على منصة إكس أمس الخميس إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل القتال ضد منظمة حزب الله بكل قوتها حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إنه لم يقدم رده بعد على الاقتراح لكنه أمر الجيش بمواصلة القتال.وشنت إسرائيل أعنف الغارات الجوية على لبنان منذ حرب عام 2006 خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، ليقترب إطلاق النار المستمر منذ أشهر عبر الحدود مع جماعة حزب الله من التحول إلى حرب شاملة.وأطلقت الجماعة اللبنانية مئات الصواريخ على أهداف في مناطق إسرائيلية تضمنت لأول مرة تل أبيب، غير أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي حد من الأضرار.