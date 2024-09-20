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الدولية

غروسي يؤكد على ضرورة الاعتراف بالامتلاك النووي لكوريا الشمالية واستئناف الحوار معها

Write: 2024-09-27 12:39:17Update: 2024-09-27 13:45:24

غروسي يؤكد على ضرورة الاعتراف بالامتلاك النووي لكوريا الشمالية واستئناف الحوار معها

Photo : KBS News

​أكد "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية  واستئناف الحوار معها.
وأضاف "غروسي" في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أمس الخميس أنه من المشكوك فيه ما إذا كان وقف الحوار مع كوريا الشمالية قد أدى إلى حل المشكلة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك في واقع الأمر إلى تفاقم الوضع إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها. 
وقال إن البرامج النووية لكوريا الشمالية يجب أن تخضع للإدانة لانتهاكها عقوبات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة والقانون الدولي، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية إجراء حوار مع بيونغ يانغ. 
وأضاف "غروسي" أن الحوار مع كوريا الشمالية يتطلب استعدادات دبلوماسية وحذرة للغاية، مشيرا إلى أنه يمكن تناول القضايا المتعلقة بالسلامة النووية في ذلك الحوار.
وأكد أن كوريا الشمالية لديها برنامج نووي واسع النطاق لا يمكن التحقق منه لضمان إتباع معايير السلامة النووية الدولية.
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