كوريا الجنوبية تترأس اجتماعا لمشاركة الأمن المعدني

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ترأست كوريا الجنوبية اجتماعا لمبادرة مشاركة الأمن المعدني عقد أمس الخميس في نيويورك، حيث أكدت على أهمية الاستقرار في سلسلة توريد المعادن الأساسية.وقد تم إطلاق مبادرة مشاركة الأمن المعدني في عام 2022 بقيادة الولايات المتحدة ضمن الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الأساسية، وتنويع سلاسل التوريد، وتضم المبادرة في عضويتها 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري "كانغ إين سون" في كلمة ألقتها أمام الاجتماع إن الأولوية القصوى للمبادرة هي إنشاء سلسلة توريد مستقرة للمعادن الأساسية اللازمة لصناعات التكنولوجيا المتطورة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.وقد تولت كوريا الجنوبية منصب الدولة الرئيسة للمبادرة في شهر يوليو الماضي ولمدة عام، خلفا للولايات المتحدة.