سيول تعرب عن الأمل في خلق بيئة لتوسيع التعاون مع طهران

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات أمس الخميس مع نظيره الإيراني "سيد عباس عراقجي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واتفق الوزيران الكوري والإيراني على بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مع الإشارة إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية قد تم حلها في العام الماضي.ومن جانبه، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمله في خلق بيئة مواتية لتوسيع التعاون بين سيول وطهران، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس الإصلاحي "مسعود بِزيشكيان" أكدت على أهمية الحوار والمشاركة مع الغرب.ودعا "تشو" الجانب الإيراني إلى أن يقوم بدور بناء لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال نفوذ طهران في المنطقة.يذكر أنه كان قد تم تجميد أموال إيرانية في بنوك كورية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران في عام 2019، مما تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين.وتم حل هذه المشكلة في شهر أغسطس من العام الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على الإفراج عن تلك الأموال وتبادل السجناء من خلال وساطة قطرية.