فرقة ستراي كيدز تغني في حفل توزيع جوائز الموسيفى الأمريكية

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من المقرر أن تقدم فرقة "ستراي كيدز" الشبابية الكورية عرضا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية.وأعلنت جوائز الموسيقى الأمريكية أمس الخميس أن فرقة "ستراي كيدز" ستشارك في نسخة خاصة من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية ستقام يوم السادس من شهر أكتوبر بمناسبة الذكرى الخمسين على إطلاقها.وتعد جوائز الموسيقى الأمريكية إحدى أكبر 4 جوائز لموسيقى البوب في الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع جوائز غرامي، وجوائز بيلبورد الموسيقية، وجوائز إم تي في للفيديوهات الموسيقية.وسوف تكون فرقة "ستراي كيدز" ثاني فرقة كيبوب كورية تقدم عرضا في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية بعد فرقة "بي تي إس".وعلى صعيد آخر، ستبدأ "ستراي كيدز" جولتها العالمية الجديدة بحفل تقيمه في سنغافوره غدا السبت، وسوف تشمل الجولة أيضا كلا من أستراليا واليابان و تايلاند وإندونيسيا.