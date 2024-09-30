مدينة سيول تقيد حركة المرور بسبب عرض يوم القوات المسلحة غدا الثلاثاء

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سيتم تقييد حركة المرور في وسط مدينة سيول غدا الثلاثاء من أجل إقامة عرض عسكري للاحتفال باليوم السادس والسبعين للقوات المسلحة.وقالت شرطة منطقة سيول الحضرية أمس الأحد إن حركة المرور ستكون مقيدة في بعض الطرق المتأثرة بتنقل القوات والعرض العسكري يوم الثلاثاء، فيما بين الساعة 1 ظهرا و3:20 بعد الظهر، حيث تنتقل الحافلات التي تحمل القوات والمعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات، من قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي، إلى بوابة "سونغ نيه مون" في وسط سيول، مع إغلاق الطرق المتأثرة أمام المركبات العادية وإعادة توجيه الحافلات.وسوف يتم إغلاق جزء من الشارع من بوابة "سونغ نيه مون" إلى "كوانغ هوا مون" على طريق "سيجونغ ديه رو" في وسط سيول، من أجل العرض العسكري فيما بين الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء.وسوف تنشر شرطة المدينة أيضا حوالي 1400 من مسؤولي شرطة المرور والشرطة العسكرية على الطرق ذات الصلة لضمان السلامة العامة وتقليل الإزعاج للمواطنين.