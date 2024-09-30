كوريا الجنوبية وبريطانيا تعقدان الاجتماع الافتتاحي للحوار الاقتصادي والمالي

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عقدت كوريا الجنوبية وبريطانيا الاجتماع الافتتاحي للحوار الاقتصادي والمالي الثنائي بينهما في لندن.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأحد، عقد نائب وزير المالية "تشيه جي يونغ" والمدير العام لوزارة الخزانة البريطانية للشؤون المالية الدولية "ليندسي وايت"، الاجتماع الافتتاحي يوم الخميس في لندن.وقالت الوزارة إن الجانبين عقدا مناقشات حول مجالات متنوعة، بما في ذلك التعاون متعدد الأطراف، وسياسة النمو، والمناخ، والأمن الاقتصادي، والتعاون المالي.وتبادل الجانبان الآراء حول الاتجاهات الاقتصادية وناقشا الآفاق المالية لدول مجموعة العشرين ومهام الإصلاح للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الاتجاه السياسي للحكومة البريطانية، التي أنهت 14 عاما من حكم المحافظين بانتصار ساحق لحزب العمال في يوليو الماضي.