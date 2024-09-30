كوريا الجنوبية وبيرو تعقدان اجتماعا سياسيا رفيع المستوى لمناقشة التعاون الدفاعي

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عقدت كوريا الجنوبية وبيرو اجتماعا سياسيا رفيع المستوى يوم الجمعة لمناقشة التعاون في صناعات الدفاع والأسلحة.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد بأن نائب وزير الخارجية "تشونغ بيونغ وان" ونائب وزير الخارجية البيروفي "بيتر كامينو" عقدا الاجتماع الثامن رفيع المستوى للسياسات يوم الجمعة في بيرو لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية.وأوضحت الوزارة أن نائب الوزير البيروفي قدم تقييما للتعاون الدفاعي بين البلدين، بينما أكد "تشونغ" على أهمية التعاون الدفاعي وأعرب عن تفاؤله بالتعاون المستقبلي. وطلب نائب وزير الخارجية الكوري دعم وتعاون بيرو مع الاتحاد الذي تقوده شركة هيون ديه للهندسة الكورية الجنوبية لبناء مطار جديد في بيرو، حيث من المقرر افتتاح مطار "تشين شيرو" الجديد، الذي سيوفر سهولة الوصول إلى "ماتشو بيتشو"، العام القادم، لكن عملية الإنشاءات تأخرت بسبب بعض القضايا بما في ذلك تكاليف البناء.وأعرب "تشونغ" عن مخاوف سيول بشأن الاستفزازات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية وتعميق العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، ودعا إلى استجابة موحدة من قبل المجتمع الدولي.ومن جانبه، قال "كامينو" إن بلاده ستواصل دعمها لجهود سيول لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.