إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن

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قالت تقارير صحفية إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أمس الأحد، ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أمس إن عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات مقاتلة، هاجمت محطات للطاقة وميناء بحري في الحديدة وميناء رأس عيسى.وبحسب التقارير، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.وجاءت تلك الضربات الجوية بعد يوم من إعلان الحوثيين المتمركزين في اليمن أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، والذي قالت إسرائيل إنها اعترضته.وقالت التقارير إن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، حيث حشد قوات على الحدود الشمالية مع لبنان.وفي المقابل، تعهد زعماء إيران بمواصلة المواجهة مع إسرائيل في أعقاب مقتل "حسن نصر الله" زعيم "حزب الله".وقال الرئيس الإيراني "مسعود بزيشكيان" إنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بمهاجمة دول "محور المقاومة" المتحالف مع إيران واحدة تلو الأخرى.