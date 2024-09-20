انتعاش الناتج الصناعي الكوري في أغسطس

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انتعش الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي لأول مرة منذ أربعة أشهر، على خلفية ارتفاع إنتاج السيارات وأشباه الموصلات.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 113.7%.ويمثل هذا أول ارتفاع بعد انخفاضه لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ شهر مايو. وكان الارتفاع مدفوعا بزيادة شهرية بنسبة 4.1% في صناعات التعدين والتصنيع، مع ارتفاع إنتاج السيارات بنسبة 22.7%، والرقائق بنسبة 6%.وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.7% مقارنة بشهر يوليو، وهي أكبر زيادة في 18 شهرا منذ فبراير 2023.وانخفضت استثمارات المرافق بنسبة 5.4% على أساس شهري في أغسطس.