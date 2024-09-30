معدلات تأييد الرئيس يون تصل لأقل مستوياتها منذ توليه منصبه

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أظهرت استطلاعات جديدة للرأي العام أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" وحزب قوة الشعب الحاكم قد انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ انطلاق إدارة الرئيس يون في مايو 2022. ووفقا لاستطلاع شمل ألفين و507 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، أجرته شركة "ريال ميتر" في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، أعرب 25.8% فقط من المشاركين عن رضائهم على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس يون مع شؤون الدولة، بانخفاض مقداره 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق. وفي المقابل، أعرب 70.8% من المشاركين عن رفضهم لأدائه الوظيفي، بزيادة مقدارها 4.6 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل عدم الموافقة للرئيس يون 70% منذ توليه مهام منصبه. وقالت شركة "ريال ميتر" إن معدلات تأييد الرئيس وصلت إلى أقل مستوى لها على الإطلاق، لتحل محل الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل أسبوعين. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة "إيكونومي بيزنس" 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين. وفي الوقت نفسه، انخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بمقدار 5% مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 29%، وهو أقل مستوى لها منذ تشكيل حكومة يون. وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 43%، بزيادة أربع نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي شمل حوالي ألف شخص بالغ، وأجري يومي الخميس والجمعة، 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.