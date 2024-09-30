العاملون لحسابهم الخاص في كوريا يشكلون أقل من 20% من القوى العاملة لأول مرة

انخفضت نسبة العاملين لحسابهم الخاص في القوى العاملة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20% لأول مرة خلال هذا العام.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن خمسة ملايين و636 ألف شخص، أي بنسبة 19.7% من السكان العاملين، يعملون لحسابهم الخاص حتى شهر أغسطس من هذا العام.
وإذا لم تحدث تغييرات كبيرة في سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض الرقم الإجمالي لهذا العام إلى أقل من 20% لأول مرة منذ عام 1963، عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.
وكان هذا الرقم قد بلغ 37.2% في عام 1963، ثم 28.8% في عام 1989، عندما وصل إلى أقل من 30% لأول مرة على الإطلاق قبل أن ينخفض إلى 20% اعتبارا من العام الماضي.
وبلغ عدد الأفراد الذين يعملون بدون أجر في شركة يديرها أحد أفراد الأسرة 882 ألفا، وهو ما يمثل 3.1% من القوى العاملة في كوريا.
وإجماليا، بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص والعاملين غير المتلقين لأجر من أفراد الأسر ستة ملايين و518 ألفا، أي 22.8% من إجمالي عدد العمال.