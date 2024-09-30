العاملون لحسابهم الخاص في كوريا يشكلون أقل من 20% من القوى العاملة لأول مرة

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انخفضت نسبة العاملين لحسابهم الخاص في القوى العاملة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20% لأول مرة خلال هذا العام.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن خمسة ملايين و636 ألف شخص، أي بنسبة 19.7% من السكان العاملين، يعملون لحسابهم الخاص حتى شهر أغسطس من هذا العام.وإذا لم تحدث تغييرات كبيرة في سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض الرقم الإجمالي لهذا العام إلى أقل من 20% لأول مرة منذ عام 1963، عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.وكان هذا الرقم قد بلغ 37.2% في عام 1963، ثم 28.8% في عام 1989، عندما وصل إلى أقل من 30% لأول مرة على الإطلاق قبل أن ينخفض إلى 20% اعتبارا من العام الماضي.وبلغ عدد الأفراد الذين يعملون بدون أجر في شركة يديرها أحد أفراد الأسرة 882 ألفا، وهو ما يمثل 3.1% من القوى العاملة في كوريا.وإجماليا، بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص والعاملين غير المتلقين لأجر من أفراد الأسر ستة ملايين و518 ألفا، أي 22.8% من إجمالي عدد العمال.