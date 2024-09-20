كيم جونغ أون يدعو لسرعة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالفيضانات

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دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الإسراع في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت لفيضانات في شهر يوليو الماضي.وقال تقرير نشرته صحيفة رودونغ الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن "كيم" أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته الإرشادية الميدانية إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات في مقاطعة شمال بيونغ آن أمس الأحد، حيث أكد على ضرورة أن تعطي الحكومة وحزب العمال الأولوية القصوى لتخفيف آلام ضحايا الفيضانات في أسرع وقت ممكن، واستعادة نظام الإنتاج والمعيشة في المناطق المتضررة إلى مستوياتها الطبيعية.كما أكد على أن جودة البناء ليست مجرد مسألة معالجة آثار الكارثة الطبيعية، بل هي عملية حاسمة في تنفيذ برنامج الحزب بعيد المدى للتنمية الإقليمية.وتفقد "كيم" المناطق المتضررة، وشجع الجنود والشباب المشاركين في أعمال إعادة الإعمار.وكانت مناطق واسعة النطاق في مقاطعة شمال بيونغ آن ومقاطعة جاكانغ في كوريا الشمالية قد تعرضت لفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أواخر شهر يوليو الماضي.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم بها "كيم" بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة من الفيضانات.