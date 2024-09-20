الإنتاج التراكمي لسيارات هيون ديه يتجاوز 100 مليون

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أعلنت شركة "هيون ديه موتور" اليوم الاثنين أن العدد المتراكم للسيارات التي أنتجتها منذ تأسيس الشركة في عام 1967 وحتى الآن، قد تجاوز 100 مليون وحدة.وقد أقيم احتفال بهذه المناسبة اليوم في مصنع "هيون ديه موتور" بمدينة أولسان بحضور عدد من مسؤولي الشركة وعمالها، حيث تم إطلاق السيارة "آيونيك 5" كأول سيارة بعد الـ100 مليون، وتم تسليمها لعميل في العشرينيات من العمر.وكانت "هيون ديه موتور" قد أنتجت أولى سياراتها المعروفة باسم "كوتينا" في مصنع أولسان في شهر نوفمبر من عام 1968، أي بعد عام واحد من تأسيسها.ونجحت "هيون ديه" في إنتاج السيارة "بوني" بتصميمها الخاص في عام 1975.وتجاوز الإنتاج التراكمي لشركة "هيون ديه موتور" مستوى 50 مليون في عام 2013، بعد أن كان مليونا في عام 1986، و10 ملايين في عام 1996.