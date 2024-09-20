كوريا وسلوفاكيا ترفعان مستوى العلاقات إلى مشاركة استراتيجية

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" محادثات اليوم الاثنين في سيول مع رئيس الوزراء السلوفاكي "روبرت فيكو"، وأصدر معه بيانا مشتركا يقضي برفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية.وخلال المباحثات، أكد الرئيس "يون" مجددا على أهمية القيم المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الحرية وحقوق الإنسان، والسياسة القائمة على القوانين، والتي تشكل أساسا للمشاركة الثنائية بين البلدين.وأضاف أنه اتفق مع الجانب السلوفاكي في الرأي على ضرورة تعزيز التعاون بشكل أوثق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف.وتعد كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تقيم سلوفاكيا معها علاقات مشاركة استراتيجية.واتفق الجانبان الكوري والسلوفاكي على تقوية التعاون واسع النطاق في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والعلمية والطبية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب القضايا الدولية، من خلال رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية.كما اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الشامل في مجال الطاقة من أجل توسيع أسس التعاون المشترك في مجال الطاقة الخالية من الكربون، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، والطاقة المتجددة، وصناعة الهيدروجين.وتم خلال محادثات اليوم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتأسيس إطار لترويج الاستثمار والتجارة يقضي بزيادة تقدم الشركات الكورية إلى السوق السلوفاكية.