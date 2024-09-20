الأحزاب السياسية الكورية ترحب بفوز إيشيبا بزعامة الحزب الحاكم الياباني

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أعرب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية عن الأمل في أن يكون فوز "شيغيرو إيشيبا" بزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فرصة لتنمية العلاقات بين سيول وطوكيو.وقال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب اليوم، إن "إيشيبا" معروف بموقف المرن تجاه التاريخ مقارنة بالسياسيين اليابانيين الآخرين، معربا عن أمله في أن يسهم فوزه في تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.ومن جانبه، هنأ "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "شيغيرو إيشيبا" لانتخابه رئيسا جديدا للحزب الياباني الحاكم، معربا عن أمله في أن يوفر ذلك فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما دعاه إلى الاعتراف بالحقائق التاريخية الماضية وتقديم اعتذار عما ارتكبته اليابان ضد كوريا في الماضي.