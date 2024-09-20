توقعات بعقد قمة كورية صينية على هامش قمة أبيك

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم التوصل إلى توافق مع الجانب الصيني بشأن عقد محادثات قمة بين البلدين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "أبيك"، التي ستعقد في بيرو في شهر نوفمبر القادم.وقالت الوزارة إنه تم عقد اجتماع بين وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" ونظيره الصيني "وانغ يي"، أول من أمس السبت في نيويورك واستغرق 45 دقيقة، حيث اتفقا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى في المؤتمرات الدولية متعددة الأطراف.وخلال اللقاء، قال الوزير الكوري "تشو" إنه تم التوصل إلى إجماع بين سيول وبكين حول مواصلة التبادلات من خلال مختلف المناسبات، بما في ذلك قمة أبيك.وكانت كوريا والصين قد اتفقتا أيضا على عقد قمة بين البلدين على هامش قمة أبيك المقرر انعقادها في مدينة "كيونغ جو" الكورية الجنوبية العام القادم.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصيني"وانغ" إن بكين ستتعاون بشكل نشط لضمان تحقيق نتائج مثمرة من قمة أبيك في "كيونغ جو" العام القادم.وفي حالة حضور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قمة أبيك في كيونغ جو العام القادم ستكون تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها "شي" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ 11 عاما.وأكد الوزير الكوري "تشو" على ضرورة أن تقوم الصين بدور بنّاء في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تعمل على تصعيد التوتر من خلال استفزازاتها النووية والصاروخية المتكررة.وفي المقابل، أكد الوزير الصيني على أن بلاده سوف تستمر في تعزيز محادثات السلام والقيام بدور بناء في ضمان الاستقرار الدائم في شبه الجزيرة الكورية.