وكالة الطاقة الذرية توضح تصريحات مديرها المثيرة للجدل بشأن كوريا الشمالية

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أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيحات حول تصريحات مديرها "رافائيل غروسي" المثيرة للجدل بشأن ضرورة الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية، حيث قالت إن تلك التصريحات استهدفت التوصل لحل عاجل لقضية البرنامج النووي غير القانوني لكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الوكالة "فريدريك دال" ردا على سؤال طرحته عليه وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن "غروسي" كان يؤكد على صلاحية القرارات التي تبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويؤكد أيضا على ضرورة إجراء حوار مع كوريا الشمالية.وكان "غروسي" قد قال في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء إن كوريا الشمالية أصبحت دولة تمتلك أسلحة نووية بحكم الأمر الواقع.الجدير بالذكر أن المادة الـ36 من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بدور في دفع كوريا الشمالية للالتزام بالواجبات التي فرضتها قرارات مجلس الأمن، والالتزام الفعال بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.كما تنص هذه المادة على أن يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحل جميع القضايا التي حدثت خلال الفترة التي لم تلتزم فيها كوريا الشمالية بما تقضي به معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال فريق تفتيش تابع للوكالة.