النيابة العامة تطالب بالسجن 3 أعوام لرئيس الحزب المعارض

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طلب وكلاء النيابة العامة الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، لطلبه من شاهد في محاكمته الإدلاء بشهادة زور.وقدمت النيابة العامة هذا الطلب أمس الاثنين إلى محكمة منطقة سيول المركزية.وفي مناظرة انتخابات حاكم مقاطعة كيونغ كي في عام 2018، وصف "لي جيه ميونغ" تورطه في انتحال شخصية رئيس نيابة في عام 2002 بأنه اتهام كاذب.ومع ذلك، فقد حُكم عليه بغرامة في القضية، مما أدى إلى توجيه اتهام له بنشر معلومات كاذبة. وقد وجدته المحكمة العليا غير مذنب، ولكن تم توجيه الاتهام إليه مرة أخرى في العام الماضي بتهمة أنه طلب من "كيم جين سونغ" مساعد عمدة مدينة "صونغ نام" آنذاك "كيم بيونغ ريانغ"، الإدلاء بشهادة زور في أثناء المحاكمة.وقد اعترف المساعد السابق بشهادة الزور، لكن "لي جيه ميونغ" نفى التهم. وطلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم على المساعد السابق بالسجن لمدة عشرة أشهر.