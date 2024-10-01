تبرئة عمدة منطقة يونغ سان في قضية تدافع الحشود في إي تيه وان

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أصدرت محكمة سيول حكما ببراءة "باك هي يونغ" عمدة منطقة "يونغ سان" من الإهمال المهني والإهمال الجسيم الذي تسبب في الوفاة والإصابة فيما يتعلق بحادث تدافع الحشود في عام 2022 في حي "إي تيه وان" التابع لتلك المنطقة، والذي أسفر عن مقتل 159 شخصا.وأصدرت محكمة منطقة سيول الغربية ذلك الحكم أمس الاثنين، حيث برأت أيضا "تشيه وان جون"، وهو مسؤول سابق على مستوى مدير يتولى التعامل مع سلامة المنطقة والاستجابة للكوارث، و"يو سُنغ جيه" نائب رئيس المنطقة السابق، و"مون إين هوان" الرئيس السابق لقسم السلامة والبناء والنقل.وقد وُجهت الاتهامات إلى المسؤولين الأربعة بنفس التهمة في يناير من العام الماضي لفشلهم المزعوم في إعداد خطة لإدارة السلامة قبل احتفالات الهالوين، فضلا عن فشلهم في تشغيل غرفة العمليات في المنطقة بشكل صحيح.وفي إصدارها للحكم، قالت المحكمة إنه من الصعب القول إن إدارة المنطقة كانت لديها السلطة لمنع الحشود الكبيرة من التجمع في مكان محدد، أو السلطة لتفريق تلك الحشود.وجاء هذا الحكم بعد ساعات من حكم المحكمة على رئيس مركز شرطة "يونغ سان" السابق "لي إيم جي" بالسجن لمدة 3 أعوام بتهمة التسبب في الوفاة والإصابة بسبب الإهمال المهني والجسيم فيما يتعلق بحادث التدافع.