وزارة الداخلية الكورية تعقد اجتماعا استعدادا للإعصار كراثون

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تفقدت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية استعدادات المنظمات ذات الصلة قبل اقتراب الإعصار "كراثون" من شبه الجزيرة الكورية.وعقدت الوزارة اجتماعا أمس الاثنين مع المنظمات ذات الصلة برئاسة "لي هان كيونغ" كبير مسؤولي إدارة الكوارث في الوزارة، وطلبت إجراء تفتيش مسبق للمناطق والمرافق المعرضة للخطر. كما أمرت الوزارة بتقييد الوصول إلى المناطق الخطرة والتواصل السريع بالمعلومات من خلال البث الإذاعي للكوارث.وجاء اجتماع الأمس وسط تزايد خطر حدوث فيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة، حيث من المتوقع أن يتداخل الإعصار مع فترة المد العالي فيما بين الخميس والأحد القادميْن.وسوف يمر الإعصار "كراثون" بالقرب من مدينة "تايبيه" عاصمة تايوان غدا الأربعاء، بسرعة رياح قصوى تبلغ 49 مترا في الثانية، ومن المتوقع أن يؤثر الإعصار على جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية من كوريا بدءا من يوم الخميس.