كوريا الشمالية تؤكد أمام الأمم المتحدة تمسكها بحق الدفاع عن النفس

Photo : KBS News

قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ جو" إن كوريا الشمالية لن تعود إلى الماضي فيما يتعلق بحقها القانوني في الدفاع عن النفس أو المساومة بشأن وضعها "كدولة نووية".جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الكوري الشمالي أمام اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، حيث قال إن كوريا الشمالية لن تعود إلى الماضي البعيد عندما يتعلق الأمر بحق الدفاع عن النفس، وهو حق مشروع لكل دولة ذات سيادة.وقال أيضا إن بلاده لن تساوم أحدا على سيادتها الوطنية التي تحققت من خلال نضال الشعب الكوري بأكمله، كما ستحافظ على مكانتها كدولة نووية.وشدد في الوقت نفسه على تطوير بلاده لأسلحة نووية وصواريخ باليستية، مدعيا أن الولايات المتحدة تشوه الممارسة المشروعة لحق الدفاع عن النفس من قبل دولة ذات سيادة لم تسبب أقل ضرر لأي شخص بتهديد أو استفزاز.ومن ناحية أخرى، مارس نائب السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "كيم سانغ جين"، حقه في الرد على كلمة السفير الكوري الشمالي حيث دحض انتقادات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتبرير سعيها لتطوير الأسلحة النووية باعتبارها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".وقال إن موقف الدفاع والردع بواسطة سيول وواشنطن يأتي ردا على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.