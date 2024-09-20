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الاقتصادية

افتتاح مؤتمر إم 360 آباك لشبكات الهاتف المحمول في سيول

Write: 2024-10-01 13:45:11Update: 2024-10-01 14:02:16

افتتاح مؤتمر إم 360 آباك لشبكات الهاتف المحمول في سيول

Photo : YONHAP News

افتتح  اليوم  في  سيول  مؤتمر  "إم  360  آباك"  الذي  تستضيفه  الجمعية الدولية  لشبكات  الهاتف المحمول  بالتعاون  مع  شركة  "كي تي"  الكورية  للاتصالات، حيث  تجري  مناقشة دور  تكنولوجيا  الذكاء الاصطناعي  في  دعم  النمو  في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ. 
وقال  الأمين  العام  للجمعية  الدولية "ماتس  غرانريد"  إن  الذكاء  الاصطناعي التوليدي  أصبح  موضوعا عالميا  ويفتح  إمكانيات لا  حصر  لها  في  جميع  المجالات.  وأضاف  أن  كوريا  تعتبر  دولة  رائدة  في  تطوير  الذكاء الاصطناعي،  مشيرا  إلى  أن  الرئيس "يون  صوك  يول" قد  أعلن  مؤخرا  عن  استثمار حوالي  7  مليارات دولار  في  هذا  المجال،  إضافة  إلى  استثمارات من  شركة  "إس كي"  وشركة  "كي تي"  الكوريتين  بمليارات الدولارات  أيضا.
وفي  كلمته  أمام  المؤتمر،  قال  وزير  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات الكوري  "يو  سانغ  إيم"،  إن  الذكاء  الاصطناعي يمثل  فرصة  لنمو  اقتصادي  جديد،  وأملا  للتغلب على  المشاكل  الهيكلية في  المجتمع  مثل  انخفاض  معدلات المواليد  والشيخوخة،  لكنه  يسبب  أيضا  مشاكل  جديدة  مثل  الأخبار الكاذبة  ومواد  الجرائم الجنسية.
وقد  ناقش  المشاركون من  مسؤولي  شركات  الاتصالات  العالمية وخبراء  السياسات،  القضايا ذات  الصلة  بسياسات الاتصالات،  بما  في  ذلك  تقاسم  استثمارات  الشبكات، وتدابير  المساهمة  المشتركة من  قبل  أعضاء  النظام  البيئي لتكنولوجيا  المعلومات،  وكفاءة الشبكات.  وأصدرت  الجمعية تقريرا  حول  مستوى  الرقمنة  في  دول  منطقة  آسيا  والمحيط الهادئ،  حيث  اتضح  أن  كوريا  ضمن  المراكز الأولى  من  بين  18  دولة  في  المنطقة في  مجالات  التحول الرقمي.
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