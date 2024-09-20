الرئيس يون يحذر كوريا الشمالية من محاولة استخدام أسلحة نووية

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حذر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فسوف تواجه ردا حازما وساحقا من الجيش الكوري الجنوبي والتحالف الكوري الأمريكي، وهو ما سيكون نهاية النظام الكوري الشمالي.جاء ذلك في احتفال أقيم اليوم بمناسبة الذكرى الـ76 ليوم القوات المسلحة، أقيم في مطار "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن يتخلص النظام الكوري الشمالي من الوهم القائل بأن الأسلحة النووية ستحميه، بينما يسعى فقط إلى ترسيخ الخلافة الوراثية للسلطة، ويتجاهل حياة شعبه البائسة.وأشار الرئيس إلى أن النظام الكوري الشمالي يقوم أيضا بارتكاب استفزازات غير معقولة، مثل إرسال بالونات محملة بالقمامة وشن هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، كما وصف الكوريتين بأنها "دولتان متعاديتان".وقال الرئيس يون إن النظام الكوري الشمالي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم من خلال تجارة الأسلحة مع روسيا، لكن الجيش الكوري الجنوبي سوف يتصدي فوريا لاستفزازات كوريا الشمالية استنادا إلى قدراته القتالية القوية واستعداده القوي.وشدد الرئيس على أن حكومته ستعمل على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان على أساس التحالف القوي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز الموقف الأمني ​​بقوة أكبر وثبات من خلال التضامن الوثيق مع المجتمع الدولي.