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الثقافية

دبي تستضيف مهرجان بوسان

Write: 2024-10-01 13:45:58Update: 2024-10-01 13:59:04

دبي تستضيف مهرجان بوسان

Photo : YONHAP News

قالت  بلدية  بوسان  ومؤسسة  بوسان  للمدن  العالمية اليوم  إنهما  أقامتا فعالية  "مهرجان  بوسان  في  دبي"، بالتعاون  مع  السلك  الدبلوماسي  للمدن  الأوراسية،  وذلك  في  الساحة الخارجية  لـ"دبي  فستيفال سيتي  مول"،  في  دولة  الإمارات العربية  المتحدة  يوم  29  سبتمبر الماضي. 
وكان  الفريق  الدبلوماسي للمدن  الأوراسية،  المكون من  طلاب  جامعيين وفنانين  ومثقفين  ورجال  أعمال  من  مدينة  بوسان، قد  غادر  البلاد يوم  20  سبتمبر متوجها  إلى  دبي  كوجهة  نهائية، مرورا  بمدينة  "آلما آتي"  في  كازاخستان، و"طشقند"  و"سمرقند"  في  أوزبكاستان،  حيث  نظم  مجموعة متنوعة  من  الفعاليات للترويج  لبوسان  كمدينة مركزية  عالمية.
وضمت  الفعالية  التي  نظمها  الفريق في  دبي  العديد من  البرامج  وأحداث الجوائز،  بما  في  ذلك  عروض  قدمتها  أوركسترا الموسيقى  التقليدية  لمدينة بوسان،  وعروض  تيكوندو، وأنشطة  تجربة  مخصصة  للأطفال،  وتجارب للطعام  الكوري،  وعروض  رقص  كي  بوب،  ومسرحيات للرقص  العشوائي،  ومسابقات أخرى  منوعة. 
وأعرب  نائب  عمدة  بوسان  "لي جون  سُنغ"  عن  الأمل  في  أن  يتيح  المهرجان  فرصة  للترويج  لسحر  تلك  المدينة الكورية  بين  مواطني الإمارات  ومشاركة  الصداقة معهم.
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