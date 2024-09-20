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السياسية

إقامة حفل تذكاري بمناسبة يوم القوات المسلحة

Write: 2024-10-01 13:46:20Update: 2024-10-01 13:55:16

إقامة حفل تذكاري بمناسبة يوم القوات المسلحة

Photo : YONHAP News

أقيم  اليوم  الثلاثاء الأول  من  أكتوبر حفل  تذكاري  بمناسبة يوم  القوات  المسلحة الكورية  الجنوبية،  تحت  شعار  "قوات مسلحة  قوية  مع  الشعب"،  احتفالا بمرور  76  عاما  على  تأسيس  القوات  المسلحة في  كوريا  الجنوبية. 
وأقامت  هذا  الحفل  وزارة  الدفاع في  مطار  سيول  في  مدينة  "صونغ  نام"، بمقاطعة  "كيونغ  كي"، في  الساعة  العاشرة صباحا،  بمشاركة  حوالي  5000  جندي،  و340  قطعة  من  المعدات، حيث  أعرب  المشاركون عن  التصميم  على  "المعاقبة  فورا  وبقوة  وحتى  النهاية"  في  حالة  استفزاز العدو.
وبعد  انتهاء  الحفل، انتقلت  القوات  والمعدات المشاركة  إلى  شارع  "سيجونغ"  في  وسط  العاصمة سيول،  حيث  بدأت  مسيرة  استعراضية في  حوالي  الساعة الرابعة  من  بعد  الظهر.
تجدر  الإشارة  إلى  أن  مسيرة  الشوارع  الاستعراضية الخاصة  بيوم  القوات المسلحة  كانت  قد  أقيمت  لأول  مرة  منذ  10  سنوات  في  العام  الماضي،  احتفالا بيوم  القوات  المسلحة الـ75.  وتعد  هذه  هي  المرة  الأولى  منذ  40  عاما،  منذ  حكومة  الرئيس  الأسبق "جون  دو  هوان"، التي  تُقام  فيها  هذه  المسيرة لعامين  متتاليين.
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