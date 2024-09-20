أكثر من 10 ملايين أسرة كورية تخضع لأعلى مستوى من نظام تعرفة الكهرباء

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تجاوز عدد الأسر الكورية في المستوى الثالث الأعلى سعرا من حيث تعرفة استهلاك الكهرباء، مستوى 10 ملايين، نتيجة لموجة الحرارة الملتهبة في شهر أغسطس الماضي.ووفقا لبيانات قدمتها مؤسسة الكهرباء الكورية إلى النائب البرلماني "جانغ تشول مين" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والتابع للجنة البرلمانية للتجارة والصناعة والطاقة، بلغ عدد الأسر في المستوى الثالث 10 ملايين و220 ألفا من بين إجمالي 25 مليونا و120 ألف أسرة، وهو ما يمثل حوالي 40.5% من إجمالي عدد الأسر الكورية.وقد تجاوز عدد الأسر التي خضعت لأعلى مستوى من تعرفة الكهرباء المنزلية المتدرجة مستوى 10 ملايين نتيجة للزيادة السريعة في استهلاك الكهرباء خلال الصيف، بسبب موجة الحرارة الشديدة غير المسبوقة التي ضربت كوريا في شهر أغسطس الماضي.وبلغ عدد الأسر التي انطبق عليها المستوى الأول، وهو الأقل في تعرفة الكهرباء، 8 ملايين و950 ألف أسرة، والمستوى الثاني 6 ملايين و40 ألفا، بينما ارتفع عدد الأسر في المستوى الثالث بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.وكان عدد الأسر الخاضعة للمستوى الأول قد بلغ 9 ملايين و930 ألفا في شهر أغسطس من العام الماضي، ليكون الأكبر، بينما بلغ عدد الأسر الخاضعة للمستوى الثاني 6 ملايين و840 ألفا، والمستوى الثالث 8 ملايين و440 ألفا.تجدر الإشارة إلى أن نظام التعرفة المتدرجة لا ينطبق على فواتير الطاقة الأخرى مثل الغاز.