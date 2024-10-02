20% من العاطلين عن العمل غير قادرين على إيجاد وظيفة لأكثر من 6 أشهر

كشفت بيانات جديدة عن أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص عاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية، بنسبة 20%، غير قادرين على إيجاد وظائف حتى بعد البحث عن عمل لأكثر من ستة أشهر.وأوضح تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل قد بلغ حوالي 564 ألفا حتى شهر أغسطس الماضي.وأضاف التقرير أن 20% من إجمالي العاطلين عن العمل كانوا ضمن ما يسمى بـ"العاطلين عن العمل لفترة طويلة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين ظلوا بلا عمل لأكثر من نصف عام. وتعد هذه النسبة هي الأعلى منذ أغسطس 1999 عندما كانت كوريا تعاني من الأزمة المالية الآسيوية.وشهد عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة نموا للشهر السادس على التوالي في أغسطس الماضي، وقد شكل الشباب في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات أكثر من 55% من الإجمالي.