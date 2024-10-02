الحكومة الكورية تقترض أكثر من 150 تريليون وون من البنك المركزي

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سجلت قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة الكورية من البنك المركزي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا جديدا.وأظهرت بيانات قدمها البنك المركزي أمس الثلاثاء إلى النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "إيم كوانغ هيون"، التابع للجنة البرلمانية للاستراتيجية والمالية، أن الحكومة اقترضت أكثر من 152 تريليون وون، أي حوالي 115 مليار دولار، من البنك المركزي، حتى نهاية الربع الثالث.ووفقا للبيانات، اقترضت الحكومة من البنك المركزي 152.6 تريليون وون في الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام، وسددت من إجمالي هذا المبلغ 142.1 تريليون وون.وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن مبلغ القرض الذي حصلت عليه الحكومة من البنك المركزي خلال فترة التسعة أشهر هو الأكبر منذ عام 2011.